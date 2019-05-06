خمس خطوات للعناية ببشرتكِ في شهر رمضان المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

أقبل شهر رمضان في الوقت الذي تتقلّب فيه الأحوال الجويّة في المنطقة، فلا يمكننا التنبؤ بأجواء العاصمة السعوديّة الرياض خلال هذه الفترة، بينما يعد الجو حاراً معتدلاً في دبي وجدة وعدد من المدن الساحليّة. ومهما كانت أجوال الطقس في الواقع، يؤثر الصيام ونقص المياة على حالة بشرتكِ، فيصيبها بالجفاف وتظهر عليها معالم التعب والإجهاد، ولتجنّب كلّ ذلك، إليكِ الدليل الأمثل للعناية ببشرتكِ في شهر رمضان المبارك في خمس نقاط أساسيّة يمكنكِ اتباعها طوال العام.

حافظي على نظافة بشرتكِ:

نظافة البشرة هي الخطوة الأولى للحفاظ على إشراقتها، إذ لا بد من تُزال طبقة الأوساخ التي اجتمعت عليها خلال اليوم وذلك قبل استخدام أي من مستحضرات التجميل أو الكريمات، حتى تضمني تغلغلها في بشرتكِ وحصولكِ على فوائدها الكاملة.

التقشير اليومي:

يجمع كلّ أطباء البشرة على أن التقشير اليومي هو من الحطوات الأساسيّة في روتين العناية بالبشرة، إذ يساعدها على تجديد خلاياها باستمرار حتى تصلين إلى بشرة ناعمة وخالية من البثور وحب الشباب. استخدمي كريمات التقشير المنزليّة الآمنة يوميّاً خلال شهر رمضان، فهي وسيلة لتحفيز إفراز الكولاجين وحمض الهيالورونيك حتى تظهر بشرتك صافية ومشرقة.

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الترطيب المستمر:

احرصي على تعويض نقص شربكِ للمياه في نهار شهر رمضان المبارك باستخدام الكريمات المرطّبة، قبل موعد النوم احرصي على وضع طبقة سميكة من الكريم المطب على وجهكِ وبشرة جسمك، حتى تسمحي له بالعمل عي ترطيب بشرك خلال نومك.

لا تهملي شفتيكِ:

قد تظهر أعراض الجفاف على بشرتكِ في الأيام الأولى من شهر رمضان، ستلاحظين تشققها وجفافها، ولمحاربة ذلك، اعملي على تقشيرها بالسكراب والمقشرات المخصصة للشفتين، ورطبيها بعد ذلك، إن اتّبعتِ هذا الروتين يومياً لن تلحظين أي أثر للجفاف على شفتيكِ عند حلول عيد الفطر.

اختاري الأقنعة الطبيعيّة:

يزخر مطبخكِ بمكونات طبيعيّة غنيّة بالفوائد لبشرتكِ، فلا تترددي في استخدام الزبادي والعسل والأفوكاد والبيض لصنع أقنعة طبيعيّة تغذّين بها بشرتكِ مرّة أو مرتين في الأسبوع أثناء تواجدك في المطبخ للتحضير لوجبة الإفطار.