كيف تستمتعين مع طفلك في رمضان؟

الصيام هو أحد الفروض الخمسة الواجب تنفيذها من قبل كل مسلم منذ مرحلة البلوغ، فيما تبدأ عائلات مسلمة تدريب أطفالهم لتنفيذ بعض الفروض والعادات الإسلامية وبث الأفكار التي تحببهم في شهر رمضان والصوم، ومنها، حسب موقع the spruce.

على الأباء ألا يجبروا أطفالهم على صوم اليوم بأكمله، وهناك الكثير من العادات التي يمكن أن يفعلها الطفل ومنها الإخلاص والكرم والنية الحسنة وضبط النفس.

جعل يوم الصيام مرحا ومليئا بالمشاركة والتعاون، ويمكن تقسيم المنزل كل يوم غرفة لتزيينها، وإضافة روح رمضان بها، وذلك بالكثير من الأفكار مثل استخدام الخيامية، أو الأنوار الليد أو المصليات أو عمل ركن بالكراتين والألوان للصلاه وتجميع العائلة به، بشرط أن لا يجهد الطفل وهو يلعب حتى لا يعاني من العطش.

يمكن تعليم أطفالك تحيات رمضان، بنصحهم عند زيارة الأقارب أو مقابلة الزملاء، إلقاء تحية رمضان عليهم مثل "رمضان كريم، رمضان سعيد، رمضان مبارك".

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إشراك الأطفال في إعداد وجبات الطعام، أو عمل مسابقات في عمل السلطة أو الحلوى، أو تجهيز مائدة الطعام، وذلك بتبديل المهام يوميا على أفراد الأسرة، وتأتي نتيجة المسابقة في آخر رمضان ليحصل كل فرد على جائزة.

بدلا من شراء الفانوس يمكنك مساعدة أطفالك في أن يصنع كل واحد فانوسه بنفسه وذلك بالورق المقوى والألوان أو تجديد الفانوس القديم.

غرس قيم العطاء المستوحاة من رمضان، مثل تقديم الخدمات في المسجد خلال صلاة التراويح، بتجهيز زجاجات صغيرة من الماء وتوزيعها على المصلين بين الركعات أو توزيع البلح عليهم.

عليك الالتزام في الصلاة حتى يعتاد الطفل عليها، فالطفل ينفذ ويقلد ما يراه، وليس ما يملى عليه.

يمكن تعويد الطفل على الادخار، من مصروفه، وجعله يفكر في عمل الخير بما ادخره لآخر رمضان، سواء كان إطعام مسكين أو شراء بعض الألعاب وتوزيعها على الأطفال المساكين، أو التبرع به لبنك الطعام المحلي.

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