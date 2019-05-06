بعد السكتة الدماغية .. متى يستعيد المخ عافيته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ)

قالت المؤسسة الألمانية لمساعدة مرضى السكتة الدماغية إن المخ يحتاج إلى مدة طويلة حتى يستعيد عافيته تماما بعد الشفاء من السكتة الدماغية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المدة تتراوح بين 18 و36 شهرا، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة يعاني المريض من بعض المتاعب مثل ضعف الانتباه والتركيز ومشاكل الذاكرة وصعوبات في الكلام والرؤية؛ حيث تمثل أنشطة الحياة اليومية البسيطة مثل التسوق عبئا يُثقل كاهله.

وتساعد عيادات النقاهة العصبية في مواجهة هذه العواقب اللاحقة، كما يمكن أيضا اللجوء إلى العلاج الوظيفي (Occupational Therapy) ، والذي يعمل على تحسين مهارات الحياة اليومية للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية.