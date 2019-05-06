"سارة" تطلب الطلاق من زوجها: "عنده فوبيا من كل حاجة"

يعاني البعض الخوف المرضي من كثير من الأشياء، أبرزها فوبيا الأماكن المغلقة، والمرتفعة وغيرها، ولا تسبب عائقا في الحياة الزوجية عادة إلا أن "سارة. م" لم تستطع تحمل خوف زوجها المرضي من كل الأشياء، فقررت رفع دعوى خلع عليه حملت رقم 3655/ 2018، لاستحالة العشرة مع زوجها "ياسر. ي"، 30 عامًا.

القصة بدأت من يوم الزفاف، حينما تركها زوجها وصعد السلم مهرولا تاركها تصعد هي إلى غرفة العرائس بالفندق بالأسانسير، تقول سارة ذات الـ26 عامًا، "في الأول كنت باخد الموضوع بهزار واضحك أنا واصحابي، بس بعد كده لا"، اكتشفت سارة أن خوف زوجها يأتي من كل الأشياء تقريبًا.

بعد عام ونصف، فكرت خلالها سارة كثيرًا حتى قررت رفع دعوى الخلع، "كان زواجا تقليديا أصلا، اتعرفت عليه لما كنت بشتغل في شركة، وكان طيب ومحترم في الخطوبة، بس عيوبه ظهرت جدا بعد الجواز".

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"فتح وغلق الأبواب، الأسانسير، الأماكن العالية والمغلقة"، ما أصبح عائقا في حياتهما، ويسبب لها الإحراج أمام الجميع إذا وجد باب غرفة مغلقا أو إذا صعد لدور مرتفع، "بيقوم يفتح الأبوب واحنا مع الضيوف، يا إما يتوتر ويقلق بشكل فظيع، وكمان رافض العلاج نهائيا" ما تسبب في صدامات متكررة بين الزوجين، جعلها تطلب الطلاق.

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