فوائد الكركديه المغلي

يعد الكركديه من المشروبات التي يشاع تناولها في رمضان، ويقدم ساخنا وباردا، ويحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية، ولكن يجب الإشارة إلى أنه يصنع بكثير من السكر لذا يجب شربه بحذر، ومن فوائد الكركديه:

يحافظ على مستويات الضغط

يمنع الكركديه ارتفاع ضغط الدم، وكما يعمل على خفضه والمحافظة على مستوياته المتوسطة.

السكر

إذا كان من دون سكر، فهو يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وتجنب ارتفاعه فجأة.

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تقلصات الدورة الشهرية

مسكن طبيعي، وعلاج فعال عند تناوله ساخنا، في تقليل تقلصات البطن خلال الدورة الشهرية، كما يساعد على الخروج من الاكتئاب.

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الوزن

يساعد الكركديه على تقليل الوزن، كما يساعد في الهضم، كما أنه ملين طبيعي.

الكبد

يعتبر الكركديه غنيا بفيتامين سي، ويحتوي على معادن مثل الفلافونويدات، كما يحافظ على صحة الكبد.

يؤثر الكركديه على مستويات هرمون الاستروجين مما يعني أن له تأثير على كل من الحمل والخصوبة، لذا يجب تناوله بحرص، وتجنب شربه إذا كنت تحاولين أن تصبحي حاملاً، كما أنه يخفض ضغط الدم الذي يمكن أن يكون ضارًا إذا كنت تعاني بالفعل من انخفاض ضغط الدم.

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