"الأزهري" يوضح الحكم الفقهي لوضع المرأة "الروج" في رمضان

يوضح الدكتور علي محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي حول وضع المرأة لـ"الروج" والمكياج، خلال صيامها في رمضان.

وقال "الأزهري" لـ"هن"، إنه لا يجوز وضع المرأة المكياج الملفت ولا "الروچ"، عند خروجها به في الطرقات "لا في الصيام ولا غيره".

وأضاف "الأزهري"، أن المرأة تضع المكياج في منزلها، أو لزوجها من أجل الزينة، مستشهدًا بالآية رقم 31 من سورة النور: "وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ"، وذلك لما في المكياج يسبب نظر الرجال الأجانب إليها.

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