طريقة عمل الكنافة بالمانجو

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الكنافة بالمانجو، هي واحدة من الحلوى المحببة إلى كثيرون في رمضان، وهي تعتير "ميكس" بين الكنافة الشرقية التقليدية وقطع المانجو وكريمة الخفق الغربية، ولها طرقة إعداد سهلة في المنزل بأقل التكاليف وتنافس محلات الحلوى يستعرضها التقرير التالي:

طريقة تحضير الكنافة البورمة.. في أول يوم رمضان

المكونات

- 1/2 كيلو كنافة

- كوبين شربات خفيف

- سمن

- كريمة خفق

- عصير مانجو

- قطع من المانجو الفريش

طريقة تحضير الكنافة بالجبن على الفحم

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الطريقة

1- لخبر الكنافة، تخلط مع السمن جيدا، ثم تخبز في الفرن بالطريقة العادية.

2- تسقى بالشربات، ثم تفتت.

3- يمكن تفتيت الكنافة جيدا صم تحميرها في السمن وعاء.

4- صب الشربات عليها بعد تحميرها.

5- في وعاء تعد كريمة الخفق.

على طريقة نجلاء الشرشابي.. حضري لأولادك "كنافة بالكريمة"

6- توضع طبقة من المانجو المخلوطة بعصيرها.

7- تضاف طبقة من الكنافة.

8 - طبقة من كريمة الخفق.

لعشاق الحلويات الشرقية.. حضري "مولتن كنافة" في دقائق

9 - تكرر العملية السابقة.

10 - يجب أن تنتهي الطبقات بالمانجو.

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