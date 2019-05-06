يتعرض العديد من الأطفال للإصابة بمرض الحصبة، بسبب الفيروسات، والذي يعد مرضًا شائعًا بين شريحة كبيرة من الأطفال الصغيرة، وعادًة ما يصيب المريض عدة أعراض عقب الاصابة بالفيرس. أعراض الحصبة: الحمى. السعال الجاف. Advertisements الزكام وإفرازات الأنف، والتهاب اللحمية. ظهور نقاط صغيرة بيضاء داخل الفم، خاصة في الجهة الداخلية من الخدين. الطفح الجليدي. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض الحصبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.