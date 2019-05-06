جيجي حديد ترتدي 5 اتجاهات ربيعية رئيسية في إطلالة واحدة

يبدو أن عارضة الأزياء جيجي حديد، متحمسة لتجربة أحدث صيحات الموضة لهذا الربيع، ففي أثناء وجودها في نيويورك ارتدت "حديد" 5اتجاهات ربيعية رئيسية في إطلالة واحدة.

ظهرت جيجي حديد معتمدة "قميص" من صيحة "التاي - داي" بتوقيع بولو، صيحة عائدة من التسعينات، وهي عبارة عن أزياء مصبوغة بألوان ربيعية متداخلة، ونسقت معه بنطال أبيض بصيحة "الكروب" الذي يكشف عن جزء من الساق، كذلك انتعلت زوجا من الأحذية الرياضية، كذلك حملت حقيبة مطبعة بالـ"تاي -داي" أيضا، بتوقيع دار برادا Prada، وأخيرا أكملت إطلالتها بعقد من حبات اللؤلؤ الرائج هذا العام.

ويعدّ "القميص" الذي اعتمدته جيجي حديد والمطبع بصبغات مبهجة على طريق "التاي داي" القطعة الأبرز في إطلالتها، ليس فقط لأنه أحد الاتجاهات التي احتلت مكانة بارزة على ممشى العروض، لكنها أيضا اختيار عصري يعيدنا إلى روح موضة التسعينات، حتى أننا قد نجد قطعة من "التاي داي" في خزانة الأمهات.

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ظهرت صيحة الصباغة المتداخلة بهذه الطريقة في اختيارات عديدة، مثل القميص والتنانير الصيفية المبهجة، وأيضا الفساتين المطبعة بالكامل بألوان الصيف، أو حتى بظلال داكنة تتداخل لتكون شكل مموه، ويمكنكِ تطبيق هذه الصيحة بسهولة، والذهاب إلى القطعة الأكثر رواجا من "التاي- داي" وهي القميص القطني، وتنسيقه مع جينز أو شورت صيفي أنيق، كذلك، يمكنكِ تطبيق صيحة "التاي داي" في إطلالة رسمية أو مسائية، من خلال اعتماد فستان من خامة ناعمة، مثل الساتان والشيفون، ومطبع بالصبغات المتداخلة، وبخاصة أن الموضة توفر أطوال متفاوتة ترضي الجميع، حتى المحجبات.

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