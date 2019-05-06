كريم العيون.. سر النظرة الساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يعد كريم العيون (Eye Cream) بمثابة سر النظرة الساحرة؛ حيث إنه يحارب المشاكل، التي تحرم العيون من إطلالتها المشرقة مثل التجاعيد والهالات السوداء والتهيّج.

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية إلينا هلفنباين أن البشرة حول العين نحيفة للغاية؛ لذا سرعان ما تظهر عليها التجاعيد بدءا من سن المراهقة.

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وللحفاظ على سحر العيون تنصح هلفنباين بمحاربة التجاعيد بواسطة كريم عيون يحتوي على فيتامين A المعروف أيضا باسم "الرتينول"؛ حيث إنه يحفز إنتاج الكولاجين، بينما يعمل الكريم المحتوي على حمض الهيالورونيك على مواجهة الجفاف وترطيب البشرة.

ويمكن مواجهة الهالات السوداء بواسطة كريم يحتوي على الكافيين أو الببتيدات أو الصابونين أو الآيسوفلافون. أما البشرة المتهيجة فيمكن تهدئتها بواسطة كريم يحتوي على الديكسبانثينول.

ولتحقيق النتيجة المرجوة ينبغي استعمال كريم العيون صباحا ومساءً بعد تنظيف البشرة وقبل تطبيق مستحضرات العناية بوضع طبقة رقيقة على المنطقة المحيطة بالعين وتوزيعها برفق ونعومة.