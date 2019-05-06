طريقة عمل الحمام المحشي

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تزخر مائدة الإفطار الرمضانية بأنواع متعددة من الأطعمة الدسمة والخفيفة، التي تناسب تفضيلات مختلف أفراد الأسرة، بينها الأطعمة المحشية التي يعتبرها البعض وجبة أساسية على السفرة الرمضانية.
ويعد الحمام المحشي بالفريك أو الأرز، أحد أبرز الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأسر المصرية والعربية، لذا إليك وصفة بسيطة لإعداده على طريقة الشيف نورا السادات في برنامجها "عمايل إيديا"، المُذاع عبر فضائية "CBC سفرة".
المقادير:
حمام
فريك
بصل مفروم
كبد
قوانص
ورق لورا
حبهان
قرفة
جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
سمنة زبدة
طريقة التحضير:
يشوح البصل في السمنة على النار ثم يضاف الفريك وورق اللورا وملح وفلفل.
يتبل الحمام بالملح والفلفل وتوضع قطعة قوانص بداخل رقبة الحمام لغلقها جيدا.
يحشى بالفريك مع الكبد والقوانص ويغلق جيدا.
يسلق في ماء مع ورق لورا وحبهان وجوزة الطيب وقليل من القرفة.
يرفع من الحلة ويدهن بالزبدة ويوضع في صينية ويحمر في الفرن ثم يقدم.
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