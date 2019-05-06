يعتبر لبان الدكر من الأشياء المفيدة في استخدامها داخل المنزل وخاصة للبشرة والشعر، يتم استخراجه من الأشجار يمتاز لبان الذكر برائحته اللاذعة، ويمكن تناوله بعدة طرق، سواء استنشاق الزيت المستخلص منه، أو إضافته إلى الشاي، تناول مكملاته أو وضعه على الجلد مباشرة.

رغم الفوائد الكثيرة للبان الذكر وتأثيره المهم في الجسم، إلا أنه يسبب للجسم بعض المشاكل والسلبيات، ويُقدم "هُن" أضرار لبان الدكر على الكلى.

أضرار لبان الدكر على الكلى

- الإكثار من تناول لبان الذكر يؤدي إلى حدوث تغيراتٍ في نِسب وتركيز بعض العناصر المهمة لصحة الكلى، ومن أبرز هذه العناصر الكرياتينين والنيتروجين واليوريا والفسفور والكالسيوم والحمض البولي.

- التأثير السلبي على الكلى نتيجة للإسراف في تناول منقوع لبان الدكر، فقد يتسبب في حدوث بعض المشاكل كتغير في أنزيمات الكلي.

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- يستخدام لبان الدكر كنوع من أنواع البخور فكثرته تتسبب في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي كالتهاب في الشعب الهوائية، ونزلات البرد الصعبة.

- يقلل القدرة على التركيز والاستيعاب، ويسبب تشنّج عضلات الجسم، وتشوّهاً في عضلات الوجه والفكين.

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