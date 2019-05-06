أسباب الأكزيما

الأكزيما من الأمراض الجلدية التي تسبب في تهيج الجلد والتهابه، وما زال سبب هذا المرض الجلدي غير معروف تحديدًا، لكنها ليست مرضا مُعديا.

وتتعدد أنواع الأكزيما فمنها الأكزيما التأتبية وهي من أكثر الأنواع شيوعًا، وأكزيما التلامس، وعرض موقع "ميديكال نيوز توداي" أكثر الأسباب شيوعًا حول الإصابة بهذا المرض الجلدي.

المهيجات:

تشمل المواد المهيجة مثل الصابون والمنظفات والشامبو والمطهرات، فهذه من المواد المهيجة التي تؤثر بشكل سلبي على الجلد.

مسببات الحساسية:

مسببات الحساسية مثل الغبار وتربية الحيوانات الأليفة في المنزل وحبوب اللقاح والعفن، كل هذه المواد يمكن أن تؤدي للإصابة بالأكزيما.

الميكروبات:

تشمل البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية والفيروسات وبعض الفطريات.

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درجات الحرارة والعرق:

تؤثر أيضًا اختلاف درجات الحرارة على الإصابة بالأكزيما، وأيضًا العرق الناتج عن ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي إلى حدوث الأكزيما.

الأطعمة:

أيضًا منتجات الألبان والبيض والمكسرات والبذور ومنتجات الصويا والقمح يمكن أن تسبب في اشتعال الأكزيما.

الإجهاد:

ربما لم يعتبر سبب مباشر للإصابة بالأكزيما لكنه يؤدي إلى تفاقم أعراضها.

الهرمونات:

يمكن للمرأة أن تعاني من زيادة أعراض الأكزيما في بعض الأحيان عندما تتغير مستويات هرمونها، على سبيل المثال أثناء الحمل وربما أيضًا الدورة الشهرية.

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