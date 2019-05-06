البنطلون البليسيه أحدث صيحات صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل السروال البليسيه (Pleated Pants) نجم موضة الصيف في 2019 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة مفعمة بالرقة والأنوثة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو أن السروال ذا الطيّات يأتي في الغالب مصنوعا من الحرير أو اللاميه أو الكتان، ويمتاز بقصة واسعة للأرجل ووسط عال ومرن ليداري عيوب الساقين من ناحية ويمنح المرأة إحساسا بالراحة من ناحية أخرى.

وأضافت جراو أن السروال البليسيه يزدان بنقوش الزهور أو مطبوعات الحيوانات أو يتلألأ بدرجات الميتالك البرّاقة كالذهبي والفضي، بالإضافة إلى الألوان المحايدة كالأسود والأبيض ودرجات الكريمي.