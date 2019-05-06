عقب تأهل "الأبيض" لنهائي الكونفدرالية.. كيف تستغلين فرحة زوجك الزملكاوي؟

استطاع نادي الزمالك التأهل لنهائي الكونفدرالية، على حساب النجم الساحلي التونسي، في المُباراة التي جمعت بينهما بمدينة سوسة التونسية.

ليكون هذا التأهل، هو الأول في تاريخ الفارس الأبيض، للوصول لنهائي الكونفدرالية، ويقدم "هن" عدة نصائح لاستغلال فرحة زوجك بانتصار اليوم.

- حدثيه هاتفيًا، لتهنئته، وأخبريه بأنك سعيدة لهذا الحدث، فسعادة زوجك من سعادتك أيضًا.

- أرسلي له رسالة بأنك تنتظريه الليلة، من أجل سحور مميز في المنزل.

- استقبليه بابتسامة هادئة، وهنئيه بالفوز.

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- قدمي له أشهى المأكولات الخفيفة التي يُفضلها زوجك على السحور.

- وحاولي أن تحضري لأولادك السحور من قبل.

- تجنبي الحديث في المواضيع التي قد تُشعل الخلافات بينكما.

- اطلبي منه مبلغا من المال، أو هدية بحاجة لها، لتستغلي تلك اللحظة الرائعة.

- اعرضي عليه خططتك كالعزومات الرمضانية، والتنزه، والتسوق، بل مزيد من مصروفك الشخصي واطلبي منه الموافقة عليها، فتلك لحظتك المناسبة.

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