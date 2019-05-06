مائدة سحور أول يوم رمضان

وجبة السحور من أهم الوجبات في شهر رمضان، لأنها التي يعتمد عليها الإنسان طوال نهار رمضان، لذلك يجب أن تتوافر بها عدة شروط، ومنها تجنب السكريات والنشويات، وذلك لأنها من الأكلات سريعة الهضم، كما أنها ترفع مستوى الأنسولين بالدم.

ويجب أيضا أن تتوافر الألياف في الوجبة، لأنها تعمل على زيادة الشعور بالشبع.

ونعرض اليوم مكونات سفرة بسيطة، لسحور اليوم الأول من شهر رمضان 2019.

كوب من الزبادي

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طبق من السلطة يحتوي على جرجير وخيار وجزر وطماطم

فول بالطحينة، وهو طبق من الفول مضاف إليه الزيت والليمون والطحينة

بيض مسلوق

ويعد الماء أساسيا ولكن ليس بكمية كبيرة، ويمكن تقسيم تلك الكميات في الفترة من وقت الإفطار بشرب كوب ماء كل ساعة.

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