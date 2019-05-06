الامارات | بلال عبدالله.. المجنون الذي يحبّه الفريج

شكرا لقرائتكم خبر عن بلال عبدالله.. المجنون الذي يحبّه الفريج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدراما جزء أساسي من اليوميات الرمضانية التي يعيشها الوطن العربي، تخلق معها علاقة قبول ورفض ونقد، وكذلك الممثلون النجوم الذين يظهرون بأدوارهم المتنوّعة يصبحون أيضاً جزءاً من حكايات الناس بالتعبير عنهم وعن قوتهم أو ضعفهم في ما يقدمونه من شخصيات. تتغير الشخصيات ويظل اسم الممثل ثابتاً، قادراً على أن يُنجح العمل أو يُفشله.

يطل الممثل الاماراتي بلال عبد الله في مسلسل «الطواش» الذي يعرض على قناة سما دبي، و هو من اخراج عارف الطويل وكتابة جمال سالم، ومن بطولة مجموعة من الممثلين على رأسهم الممثل الاماراتي أحمد الجسمي والممثلة زريقة طارش.

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يؤدي عبدالله دور شخصية صقر شقيق الطواش الذي يلعب دوره الجسمي، وشخصية صقر اقرب من الجنون في أدائها، و الجنون هنا على ما يبدو وستكشفه الحلقات القادمة له علاقة بأنه الوحيد الذي يكاد يعرف كل من حوله و يعرف حقيقتهم، وهو شخصية محبوبة من الجميع بسبب طيبته وعفويته بردود الأفعال التي تصدر منه بشكل غير متوقع.

دور بلال عبد الله بشخصية صقر دور مركب فيه من الجهد الكثير والذي سيلمسه المشاهد في الأيام المقبلة، إضافة الى أن الممثل الاماراتي بلال عبدالله قدم العديد من الأدوار الكوميدية في تاريخيه المهني، وشخصية المجنون في مسلسل (الطواش) تحتاج الى جرعات مضاعفة من الكوميديا، و أكد عبدالله ل(الامارات اليوم) «نعم أنا في مسلسل الطواش أمثل دور المجنون بكل ما تحمله الكلمة من معنى، متقلب المزاج، عاطفي، محبوب، كنت قلقا فقط أن أقع بالحد الذي يفصل بين التهريج والجنون، لكن الحصيلة كانت الجنون»

مشيرا الى أن «المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور الاماراتي، مفاجأة جميلة، وأتوقع أنه سيتعلق بيوميات الطواش وكل ما يدور حوله من مواقف وشخصيات أساسية و عابرة» فالمسلسل يقدم رسالة مجتمعية في قالب كوميدي، عن أصحاب النفوذ والسلطة وكيف يستغلون ذلك لتحقيق غاياتهم الشخصية، لكن لا بد للعدالة أن تنصف المظلوم.