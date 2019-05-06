الامارات | 25صوتاً تتنافس على لقب «المرتل» في شهر الخير

شكرا لقرائتكم خبر عن 25صوتاً تتنافس على لقب «المرتل» في شهر الخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق تلفزيون دبي الموسم الثاني من برنامج المسابقات «المرتل»، المتخصص بأجمل صوت لتجويد وترتيل القرآن الكريم، والذي يبدأ اليوم، مع مطلع شهر رمضان الكريم، على قناة سما دبي، وإذاعة نور دبي.

ويجمع البرنامج الهادف بين الروحانيات والمنافسة الشريفة، مركزاً على الرؤية الدينية السمحاء والطابع الإنساني في شهر الخير.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من القراء في منطقة الخليج العربي، وهم: مشاري بن راشد العفاسي، وعبدالرزاق الدليمي، وأسامة الصافي، فيما يستمر المذيع أيوب يوسف في تقديم الحلقات، والمذيع صلاح الشطي في تقديم كواليس الموسم الثاني من البرنامج.

ويتضمن «المرتل» في موسمه الثاني ثلاث مراحل على امتداد حلقاته التي تصل إلى 15، يشارك فيها 25 متنافساً يتمتعون بأصوات شجية، بداية من المرحلة الأولى التي يتم من خلالها التعرف إلى أصوات المشتركين وأدائهم.

وقال القارئ مشاري العفاسي: إن «المرتل» يتميز في موسمه الثاني بتوسيع دائرة المشاركة، بعد أن كان مقتصراً في العام الماضي على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، مؤكداً أن البرنامج أرسى ثقافة مختلفة. وقال: «سعيد بالمشاركة في هذا البرنامج غير التقليدي، بعد أن تابعنا وشاهدنا الكثير من البرامج التي تخاطب فقط المهتمين بالحفظ والتلاوة، في حين يخاطب (المرتل) جموع المسلمين، ونحن نسمع للمتسابقين ونستمتع بأدائهم، وأنا على يقين بأن الجمهور سيفرح ويستمتع بهذا البرنامج مثلما استمتعنا بهذه الأصوات الشجية في الأستديو».

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وأضاف العفاسي: «أكثر من 1000 متسابق تقدموا إلى مرحلة المنافسات الأولى على مدار ثلاثة أشهر، وكنا نستمع من المشتركين بطريقة عصرية، يتم من خلالها إيصال الرسائل والملاحظات في البرنامج الذي أعتبره الأوحد في مجاله».

وتابع: «هدفنا اطلاع الجمهور على كيفية تحسين الصوت لتجويد وترتيل القرآن الكريم في شهر الخير، لأن التغنّي بالقرآن سنة نبوية محببة، لابد أن نرغِّب الناس من خلالها في سماع القرآن الكريم وترتيله، ولهذا السبب ركزنا على أدق التفاصيل في الأداء، من دون أن نغفل جانب التغني الذي من شأنه ترقية القراء المتخصصين».

من جهته، قال القارئ عبدالرزاق الدليمي: «تعد حلقات المرتل دروساً عملية ستفيد كل مهتم وكل قارئ، أياً كان مستواه، خصوصاً أن الجمهور يتفاعل مع الصوت الحسن، وهذا ما يميز برنامج المرتل من ناحية مساهمته في تخريج قراء محترفين»، مشيراً إلى أن التقييم مبني على قواعد رصينة محكمة، لذلك نأمل أن يروق للجمهور اختيارنا للأصوات، وأن تجتذبهم المسابقة.

من جانبه، أكد المنشد والقارئ الإماراتي أسامة الصافي، أن البرنامج شهد إقبالاً لافتاً بعد نجاح الموسم الأول، مشيراً إلى أن تقييم المشتركين يكون من خلال معايير ثابتة مطبقة في المسابقات المحلية والدولية، تشمل حسن التلاوة، والأداء الصوتي، والتصرف في الأداء، والحضور.

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متسابق تقدموا إلى مرحلة المنافسات الأولى في البرنامج.