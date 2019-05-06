الامارات | 5 نصائح لصيام مريح

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لصيام مريح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر أول أيام الصيام مرهقة جداً للصائم، بسبب التغيير في النظام الغذائي والامتناع عن تناول الطعام لمدة طويلة، والتوقف عن عادات غذائية كثيرة، ومنها شرب القهوة والشاي وغيرهما من المنبهات خلال النهار، والتي يسبب عدم تناولها الصداع. ومن الممكن التغلب على صعوبات الصيام من خلال الالتزام ببعض الخطوات البسيطة خلال يوم الصوم أو عند الإفطار والسحور، حيث إن الغذاء المتوازن الذي يؤمن للجسم الحصص الغذائية اللازمة من النشويات والبروتين، يسهم في تمتع الجسم بالقوة والطاقة اللازمة للتغلب على صعوبات الصوم.

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