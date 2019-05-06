الامارات | كفتة الخشخاش

شكرا لقرائتكم خبر عن كفتة الخشخاش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى الشيف الإماراتية سمية عبيد إلى أن تكون المأكولات الإماراتية على قائمة الأطباق العالمية من خلال لمساتها الخاصة. جالت سمية عبيد حول العالم لتسلط الضوء على قصص نساء ملهمات، غيّرن أنفسهن والعالم من حولهن، وبثته عبر منصة التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

«الإمارات اليوم» تقدم وصفة رمضانية يومية تنصح بها سمية عبيد جامعة فيها متعة التذوق مجموعة بالصحية العالمية ولكن بلمسات إماراتية.

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