الامارات | كايلي مينوغ: سرطان الثدي غيّر كل شيء في حياتي

شكرا لقرائتكم خبر عن كايلي مينوغ: سرطان الثدي غيّر كل شيء في حياتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت المغنية الأسترالية، كايلي مينوغ، إن سرطان الثدي أفسد فرصها في الإنجاب، بحسب ما جاء في تقرير إخباري، أمس.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير، بأن نجمة البوب الشهيرة، قالت إنها دائماً ما تتساءل عما كان سيحدث لها في حياتها إن لم يتم تشخيص إصابتها بمرض السرطان في عام 2005. ونقل الموقع عن مينوغ (50 عاماً) القول: «كان عمري 36 عاماً عندما شخصت إصابتي (بسرطان الثدي).. وبينما لم يكن ذلك على جدول أعمالي في ذلك الوقت، تغيّر كل شيء في حياتي».

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لكايلي صدر في أبريل 2018، وكان يحمل اسم «غولدن» (ذهبي)، وهو الألبوم رقم 14 بالنسبة لها.