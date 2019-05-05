مأذون زواج ابنة علا غانم يكشف كواليس عقد القران: "معرفش مين أم العروسة"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للحظة عقد قران نرمين الدفراوي، ابنة الفنانة علا غانم، وأظهر المقطع لحظات ساخرة، بين المأذون المُكلف بعقد القران، والعروسين.

وسأل المأذون العروس: "بتدلعي جوزك تقوليله إيه"، لترد "نرمين": "شيشو"، ليرد على الفور المأذون قائلًا: "يا ابن المحظوظة يا شيشو"، وسط تصفيق وضحكات الحضور.

ومن جانبه، كشف خالد خليفة المأذون الشرعي، والقائم بعقد القران، كواليس الحفل قائلًا: "كان معمول في فيلا فاخرة في العجمي، وكان حفل دمه خفيف، وكل الناس كانوا شيك وفي قمة الجمال والذوق".

وأضاف خلال حديثه لـ"هن": "أغلب المعازيم كانوا أقباط، خاصة أصدقاء العريس، لكن كانوا متجاوبين جدًا مع كتب الكتاب، وده بيدل على التلاحم بين عنصري الأمة".

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أما عن حضور الفنانة علا غانم، والدة العروس، خاصة إنها لم تظهر بصور الحفل الأولية، قال "خليفة": "مخدتش بالي، لأني معرفهاش، لكن والدها كان حاضر وهو وكيلها".

واحتفلت الفنانة علا غانم بعقد قران ابنتها نرمين الدفراوي، أمس، ونشرت صورتين من الحفل عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ابنة "علا" في إحدى الصورتين خلال حفل عقد قرانها إحداهما رفقة المأذون والعريس، وعلقت عليها الفنانة قائلة: "ابنتي تتزوج"، فيما علقت على الصورة الأخرى قائلة: "ابنتي هي العروس الرائعة".

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