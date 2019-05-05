لزيادة تركيز الطلاب في رمضان.. أطعمة يجب تناولها وأخرى تجنبها

تعتبر هذه الفترة من أصعب الأوقات التي يقضيها طلاب المرحلة الابتدائية، والإعدادية، في المذاكرة لاستقبال الامتحانات بعد العيد مباشرة، ويحتاج الطلاب إلى نظام غذائي صحي خاصة في رمضان، وكذلك هناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها في شهر رمضان حتى لا يصاب الطلاب بالعطش.

وأوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة والنحافة، لـ"هن"، الأطعمة التي تفيد طلاب الثانوية العامة، والأطعمة التي يجب الابتعاد عنها.

التمر باللبن

يساعد على التركيز أثناء المذاكرة ويمنح الطاقة والحيوية للجسم.

التركيز على البروتينات الخفيفة

مثل الأرانب فتحتوي على دهون قليلة لا تسبب الشعور بالكسل والخمول.

الحبوب الكاملة

مثل العيش والأرز لأنها تساعد على التركيز.

الخشاف

نصحت بتناول الخشاف في السحور، لأنه يساعد على الشعور بالشبع طوال فترة الصيام.

اللبن والزبادي

يعمل اللبن والزبادي على التخلص من مشكلات اضطراب الأمعاء.

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الفواكه

نصحت بأهمية تناول الفاكهة بين الوجبات، مثل البطيخ لزيادة التركيز والقدرة على استيعاب المعلومة.

المكسرات

تساعد الأطعمة التي تحتوى على المكسرات مثل الكنافة والبسبوسة على زيادة التركيز، لاحتوائها على "أوميجا 3".

وعن المحاذير التي شددت على تجنبها في رمضان لطلاب الثانوية العامة

1- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة لأنها تجلب إحساسا بالرغبة في النوم.

2- الابتعاد عن زيادة السكريات في المشروبات.

3- العرقسوس سلاح ذو حدين، فإذا كانت المناعة مرتفعة، فإن العرقسوس يزيد من ارتفاعها، فيشعر الشخص بالدوار الشديد أثناء المذاكرة، أما إذا كانت المناعة منخفضة فيكون مفيدًا.

4- الابتعاد عن الوجبات السريعة، حيث تؤثر على مستوى ذكاء الطالب، وتشعره بالخمول والإرهاق.

5- تجنب تناول الفول أو الزبادي أثناء وجبة السحور ليلاً، لأن الفول يحفز نسبة الإنسولين في الدم، ما يساهم في شعور الطالب بالميل للنعاس.

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