بأقل من 100جنيه.. زيني منزلك بالأجواء الرمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

بحلول شهر رمضان المبارك، والذي تفصلنا عنه ساعات قليلة، تفضل بعض الأسر المصرية شراء وتعليق الزينة والفوانيس، لخلق أجواء رمضانية رائعة في المنزل، لكن يظل البعض يتسأل عن كيفية خلق الأجواء الرمضانية بميزانية قليلة، ويجهلن أن كل منزل يحتوي على الكثير من الأشياء القديمة التي يمكن إعادة تدويرها لخلق أجواء روحانية

"الخليج 365" يرصد بعض الحيل البسيطة خلال جولة بأسواق الزينة والأقمشة بمنطقة الغورية والحسين لتزيين المنزل بأقل التكاليف وكيفية إعادة تدوير الأشياء القديمة، بحيث تتوافق مع الأجواء الرمضانية لدخول البهجة والسعادة على أفراد المنزل.

1- دمج اللونين الأحمر و"الأوف وايت" بالخامات المتاحة في المنزل وفرشها على الأثاث، وشراء بالونات يبلغ ثمنها 5جنيهات وتزينها بـ"الجليتر" اللامع.

2-يمكن شراء قماش الخيامية التي يتراوح ثمن المتر من 10 إلى 20 جنيهًا، واستخدامه كـ"كسوة للأنتريه "، ويمكن أيضًا استخدامه كمفرش لمائدة الطعام.

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3-يمكنك شراء مفرش السفرة الحراري (الخيامية) والتي تبدأ سعره من 10 جنيهًا، و براقع ستائر المستوحاة من الأجواء الرمضانية تبدأ أسعارها من 55 جنيه لـ 5 متر.

4- تعليق زينة مثلثات (تقليدية) بـ10 جنيهات، بينما التي تتخذ شكل شخصيات الكارتون تبدأ أسعارها من 20 جنيه.

5- وضع مخدة (بوجي وطمطم) المستوردة التي تبدأ أسعارها من 40 جنيه، أو المخدات الرمضانية مربعة الشكل والتي تتراوح أسعارها من 10 إلى 25 جنيهًا، وتختلف وفقًا للحجم والشكل.

6-تعليق غصون الزينة الاصطناعية المضيئة ومتعدد الألوان، والذي يتراوح ثمنها من 10إلى 25 جنيهًا، وزينة التل التي تبدأ ثمنها من 10 إلى 15 جنيهًا".

7-يمكن تشغيل بعض الأضواء الهادئة والشموع ووضع الشرائط الحمراء على شكل "فيونكة" وتعليقها باللاصق، فبذلك يمكنك الحصول على نتيجة رائعة وشكل جذاب".