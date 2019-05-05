فيديو| "الدايت مش هيبوظ".. تعرف على السعرات الحرارية في أطعمة السحور

تُعد وجبة السحور عنصرا مهما خلال أيام شهر رمضان المُبارك، التي يحرص فيها العديد على أن تكون مكتملة العناصر الغذائية، فضلًا عن الاعتماد على الأصناف التي تساعد في عدم الشعور بالعطش والجوع، طيلة فترة الصيام.

ويخشى العديد، وخاصة ممن يتبعون الأنظمة الغذائية، زيادة الوزن، بسبب تناول بعض الأكلات التي تحوي على سعرات حرارية كبيرة، خلال وجبة السحور.

ويقدم "هن" السعرات الحرارية الموجودة في وجبة السحور:

تحتوي كل 100 جرام من الجبن الرومي على 315 سعرة حرارية.

تحتوي كل 100 جرام من الجبنة الفلمنك على 370 سعرة حرارية.

تحتوي كل 100 جرام من اللانشون على 200 سعرة حرارية.

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ومع كل 100 جرام من الجبنة البيضاء يوجد 235 سعرة حرارية.

ولكل 100 جرام من الفول يوجد 340 سعرة حرارية.

ويحتوي كل 100 جرام من العيش الشامي على 242 سعرة حرارية.

بينما يحتوي 100 جرام من الزبادي على 55 سعرة حرارية.

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