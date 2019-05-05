أسهل الطرق لتدميس "فول العربية" في المنزل

تبدأ ربة المنزل الآن في تجهيزاتها لسحور رمضان ومن ضمن الأكلات الأساسية التى تستعد بها لسفرة متكاملة هو طبق الفول المدمس، ولكن الأطفال دائما ينجذبون لفول الشارع، وينفرون من المجهز في المنزل، لذلك نقدم لك الطريقة السهلة والسريعة لتدميس الفول بطريقة الشارع. المكونات: 1/2 كيلو فول مدشوش حبة ليمون 2 ملعقة كبيرة عدس أصفر 2 ملعقة كبير قمح كامل ملعقة صغيرة ثوم Advertisements حبة طماطم طريقة التحضير: ينقى الفول جيدا ثم يغسل وينقع لمدة 6 ساعات. في الدماسة يوضع جميع المكونات، والفول المنقوع على النار وتغلق جيدا. يغطى الفول بالماء ويوضع على النار حتى يغلى تماما ثم يخفض عليها النار. يصب الماء الساخن للدماسة كلما احتاج الماء. بعد التأكد من نضج الفول يقسم في أكياس ويحفظ في الفريزر ويخرج قبل الأكل بست ساعات. ​

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