انت الان تتابع تفاصيل خبر دول عربية وإسلامية تعلن الاثنين أول أيام رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 08:43 مساءً - أعلنت دول عربية وإسلامية، مساء اليوم الأحد، أن غداً الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، في حين أكدت دول أخرى عدم ثبوت هلال رمضان، وبدء الصيام بعد غد الثلاثاء.

وأكدت قطر، والسعودية، والبحرين، والإمارات، والكويت، وفلسطين، والأردن، ومصر، والسودان، وتركيا، أن الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك، في حين أعلنت سلطنة عمان، وبروناي، وأستراليا، أن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

Advertisements

وكان رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، ثقيل الشمري، قال في مؤتمر صحفي، أمس السبت: "تعذَّرت رؤية هلال رمضان السبت، وبذلك يكون الأحد، الخامس من مايو، هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

ويتم تحري هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو بالتلسكوب أو بحسابات فلكية.

وبهذه المناسبة، تتقدم أسرة موقع "الخليج 365" من الأمة العربية والإسلامية بأحر التهاني والتبريكات بقدوم الشهر الفضيل.