طريقة عمل الزبادي منزليا

يشهد شهر رمضان إقبالًا كبيرًا على تناول الزبادي خاصة في وجبة السحور، لما يحتوي عليه الزبادي من فوائد للجسم كتسهيل عملية الهضم وتقليل أعراض الحموضة، وغيرها من الفوائد، لذا إليك طريقة إعداده منزليًا كما قدمتها الشيف سالي فؤاد، في برنامجها "حلو وحادق"، المذاع على فضائية "CBC سفرة". المقادير نصف كيلو لبن طازج مغلي 4 ملاعق كبيرة زبادي بلدي توت فراولة Advertisements طريقة التحضير اخلطي الزبادي مع قليل من اللبن ثم أضيفي باقي اللبن. ضعي في أكواب في حمام ماء في فرن ساخن ومغطى لمدة 8 ساعات. قدميها مزينة بالفراولة والتوت. ​

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