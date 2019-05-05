إطلالات "محتشمة وببطانة" للفنانات في رمضان.. والمتابعون: "شوفتي وشك نوَّر إزاي"

ساعات قليلة، ونستقبل شهر رمضان المُبارك، الاستعداد للعزائم، وترتيب طاولات الطعام، فضلًا عن تجهيز الملابس الملائمة لهذا الشهر المُبارك، من أهم ترتيبات السيدات.

ومن جانبه، شاركت العديد من الفنانات، متابعيهن بإطلالاتهن لشهر رمضان، واللاتي اتسمت بفساتين محتشمة، تميزت بالطول، دون فتحات، فضلًا عن ألوانها الزاهية.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع جديد لها، تستعرض من خلاله إطلالتها، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول، بأكمام طويلة، بألوان اللبني، والرصاصي.

وتفاعل العديد من متابعيها مع الإطلالة، التي اقتربت عدد مشاهدتها لـ240 ألفا، مشاهدة، فعلق أحدهما قائلًا: "شوفتي أما لبستي هدومك وشك نور ازاي".

وعلى الجانب الآخر، تألقت الفنانة زينة، بفستان أبيض طويل، منقوش بدرجات الذهبي، له رقبة، وأكمام طويلة، مُعلقة: "فستان رمضان".

وتفاعل معها العديد من المتابعين، أبرزهن الفنانة عبير صبري، معلقة: "قمر الزمان".

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وتألقت الفنانة اللبنانية، يارا، بعباءة واسعة، باللون الأزرق، مُطعمة بإكسسوار بسيط، مع تسريحة هادئة.

وعلقت: "رمضان كريم، وشهر مبارك عليكم جميعاً إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير".

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