أطعمة تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة.. منها "البيض والأسماك"

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يساعد اتباع نظام غذائي صحي في الحفاظ على نضارة البشرة، ومن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، كما ذكرها موقع "ميرور".
البقوليات
تعتبر البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا من المصادر الجيدة للحفاظ على صحة البشرة.
البيض
يعتبر البيض من أكثر الأطعمة التي تساعد على نضارة البشرة لاحتوائه على اليود والنحاس وفيتامينات B2 وB12، وهي عناصر أساسية في إصلاح البشرة.
الخضار الورقية
تحتوي الخضار الورقية الداكنة على كميات جيدة من فيتامين C الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، إضافة إلى فيتامين A الصديق للبشرة.
الحبوب
توفر الحبوب الكاملة فيتامين B وعنصر الزنك، وهي عناصر تعتبر حيوية لصحة البشرة.
الأوميجا3
الأوميجا 3 هي واحدة من الدهون الصحية التي تساعد على مرونة الجسم، تحافظ على سلامة أغشية الخلايا، ما يعمل على إزالة السموم خارج خلايا البشرة، كما تعمل أيضًا على حماية البشرة ضد أشعة الشمس الضارة.
تتوافر الأوميجا 3 في الجوز، بذور الكتان، الأسماك كالسلمون والماكريل.
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