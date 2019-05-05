بداية أسبوع جيدة تحقق لك النجاح والاستقرار المهني

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنياً:اسبوع جيد جدا يبدأ ببعض التقلبات وينتهي ببعض المعاكسات لكن في جميع الاحوال سوف تحصل على نتائج جيدة وايجابية وممتازة اذا اشتغلت كما يجب سوف تعيش بداية اسبوع صعبة ومربكة يومي السبت والاحد قد تشعر بالضغوط والتراجع المعنوي تحت تاثير القمر الجديد من الثور في البيت الرابع بيت العائلة لذلك حاذر الانفعالات والتسرع والخلافات الشخصية والعائلية وحاول ان تتفاهم مع الاولاد والشريك لا تعاند وخفف من القلق والهواجس وابتعد عن التجاذبات خفف من عصبيتك وضاعف الوقاية والحذر من الحوادث لكن تعود وتتحسن الاوضاع يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الجوزاء فتنطلق من مرحلة التعب الى مرحلة التحضير للانطلاق بصفحة مميزة صفحة كريمة مليئة بالحظ والمصالحة نجمك قوي وشعبيتك في ازدياد فما عليك الا ان تعمل بكل قوة واندفاع على كافة المستويات مهنية اجتماعية مالية دراسية نظم اعمالك وابدأ بالاولويات كذلك قد تشعر بالتحرر وبالطريق امامك مفتوحة في يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى السرطان يومي الاربعاء والخميس فتحقق امالا قديمة وتتوصل الى نتيجة جيدة تسبق الاخرين في التقاط الفرص.ان سر نجاحك في ان تعرف كيف تنظم وقتك وتشتغل على الاصول وتنهي الاعمال المتراكمة لكن سوف تتعقد الامور من جديد مع انتقال القمر الى الاسد اي الى مربع مع الثور فتشعر بالتحدي مطلوب منك ان تتعامل مع الامور بذكاء ودهاء ولا تفرض ارائك ان الكلمة الجميلة سوف تنجحك.

عاطفياً: يحمل اليك كوكب الزهرة المتنقل في برج الحمل وعودا بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجآت حلوة قد تكسب قلباً يتحوّل مع الوقت الى قدر عاطفي محتوم والى زواج تعقده قريباً يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات والمناسبات.