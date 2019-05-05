بداية اسبوع جيدة ومريحة تعطيك القدرة على التميز

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنيا :بداية اسبوع جيدة ومريحة مع وجود القمر الجديد الى جانب الشمس عطارد واورانوس في الثور يومي السبت والاحد في البيت الثالث يعطيك القدرة على مجاراة الامور افكارك متفائلة وذكية ما يجعلك ترى الحياة من منظار متفاءل وايجابي وتتحمس لخوض تجارب وميادين جديدة تبحث عن الفرص والمشاريع الكبيرة التي تضعك امام تحديات تمتحن مهارتك وقدراتك لا احد يقوى على منافستك كما يعدك الفلك بفترة ممتازة تقدم لك الارباح والحب والحظوظ كبيرة التي ترافق اعمالك انها مرحلة انطلاق لمشاريعك الجديدة فانت تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين يتغير المشهد الفلكي لتعيش ظروفاً صعبة يومي الاثنين الثلاثاء مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء اي في البيت الرابع بيت القلق والتصليحات والمصاريف الايضافية فيكون بانتظارك واجب معين او مسألة صحية او اكاديمية لكن سوف تختفي الغيوم الرمادية ويكون الحدث السعيد يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى السرطان الصديق الذي يعطيك طاقة ممتازة شعور بالمحبة والراحة والثقة بالنفس ما يشير الى انسجام فلكي استثنائي والى ارتفاع في المعنويات وكذلك الحظوظ فتشعر بسعادة كبيرة لم تعرفها منذ فترة طويلة سوف يلمع نجمك قد تقوم برحلات وأسفار تبدو إيجابية تحقق منها مكاسب مالية .لكن سوف تنهي الاسبوع يوم الجمعة الى الاسد اي الى البيت السادس بيت العمل والجهد وتراكم المسؤوليات والتعب النفسي ومتطلبات الاولاد والعائلة حاول ان تخفف حساسيتك داوي نفسك وخفف من التشنجات.

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عاطفياً: ليس بالاسبوع السهل وذلك لكثرة الضغوط المتنوّعة مع وجود كوكب الزهرة في برج الحمل الذي يجعل الامور اقل وهجا ما يجعلك مزاجي وقد يصعب التفاهم معك لذلك كن حذرا خاصة وان المتطلبات والمسؤوليات سوف تكثر وتتزامن ما يجعلك حائرا ضائعا للعازب يترتب عليك معرفة التنسيق جيّداً بين الواجبات وتحديد الأولويات. قدّم الدعم وبعض التنازلات أو التسويات رغبة منك في توطيد العلاقات وحمايتها.