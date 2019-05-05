أسبوع ترابي بامتياز يتفاعل مع طاقتك الحلوة

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنياً: اسبوع ترابي بامتياز يتفاعل مع طاقتك الحلوة ويعطيك حقك اسبوع مهم جدا يقدم لك جرأة مفاجئة احداث وتطورات متسارعة ومتزامنة نشاط فائض وحركة غير اعتيادية يومي السبت والاحد تحت تاثيرالكواكب مجتمعة الشمس عطارد اورانوس والقمر الجديد من برج الثور بيت الامور النفسية والعائلية ما يجعل بداية اسبوع مميزة وواعدة حافلة بالحظوظ والفرص المهمة يجب ان تستفيد من نوعية الوقت الجيدة والدسمة كي تعمل على الامور الصعبة والمسؤوليات الكبيرة كذلك قد تحصل على دعم الحظ الذي يفتح لك ابواب النجاح ويعطيك الاخبار السارة يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء الذي يشكل انطلاقة ايجابية وستكون سباقا في حقل عملك ودراستك الفلك حليفك يرعى ظروفك ويشجعك على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة كما تفتح امامك ابوابا عديدة تطل من خلالها على مستقبل افضل تعود الامور لتهدئ تحت تاثير القمر من برج السرطان يومي الاربعاء والخميس المواجه لبرجك الذي يحمل معه ضغوطات ايضافية ومواجهات حاذر من التاخير والفشل والمحتالين ومن سؤ تفاهم والتباسات وخيبة وعدم اطلاق الاحكام المسبقة والمتسرعة لكن سوف تنتهي من العاصفة السوداء يوم الجمعة مع انتقال القمر الى الاسد الذي يشكل مربعا مع الثور لذلك يجب عليك ان تستفيد من اللحظات الايجابية .

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عاطفياً: قد تصبح العلاقة في خطر اذا استمريت في انتهاج اسلوب سيء في التعاطي مع الشريك ولا تتركه لهواجسه وافكاره المشوشة حاول ان توضح له الامور الغامضة ان وجود كوكب الزهرة في الحمل يسبب لك بخضات عائلية اجتماعية وشخصية فلا تتردد بتلطيف الاجواء للعازب , حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم الذي يولد التباسات سارع الى اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقات التي تزعزعت مؤخراً.