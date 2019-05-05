بداية أسبوع موفقة تحقق لك النجاح والاستقرار المهني

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنياً: بداية اسبوع موفقة تحقق لك النجاح والاستقرار المهني مزودا بقوة كبيرة تدفعك الى الامام حيث تلاقي اعمالك الكثير من الاعجاب والتقدير من الاخرين اسبوع واعد بالنجاح والانتصارات ان وجود القمر الجديد في الثور اي في البيت السادس بيت الاهتمامات العائلية والمهنية يومي السبت والاحد يجعل الحظوظ الى جانبك تدعمك على كافة المستويات وتنعم عليك بحمايتها ورعايتها ترتفع فرص النجاح وتقوم بخطوة مباركة وتتلقى اشارات ايجابية ما يعني ان ابواب النجاح مفتوحة امامك تتبدل الظروف وقد تعيش فترة قليلة الحظ وعديمة الجدوى كئيبة الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الجوزاء الى مواجهة برجك فلا ترتبط بالمواعيد ولا تباشر بالمشاريع ومن الضروري ان تعتمد اسلوب دبلوماسي كي تترك انطباعات جيدة عنك وحاول ان ترى الامور من منظار ايجابي وكن حذرا جدا على استقرار عملك يتحسن الوضع الفلكي مع انتقال القمر الى برج السرطان المائي يومي الاربعاء والخميس ما يجعلك تتمتع بسرعة بديهة وخاطر تناقش الامور الصعبة من ملفات قضائية استشفائية امتحانات مدرسية وجامعية وتطرح الافكار السباقة وتتميز بالقدرة على الاقناع.كذلك سوف تودع الاسبوع على ايقاع ناجح جدا مع انتقال القمر الى الاسد يوم الجمعة الذي يشكل مربعا مع الشمس من الثور فيقدم لك الحظ والثقة بالنفس والامور الايجابية والمناسبة والاخبار السارة كما تلاحظ اسبوع متعب لكنه غير مستحيل.

عاطفياً: وجود الزهرة في برج الحمل يجعل الشريك يهتم بك فتطمح الى المزيد من العطاء والحب والتناغم وستلقى مساعيك ترحيبا وقبولا وسوف يبادلك الاهتمام والدعم للعازب يتحدث كوكب الحب عن خبر او حدث سار يتعلق في حياتك الشخصية وقد تلتقي بشريك العمر في مكان عام او مؤسسة صحية انه اسبوع واعد بانشراح وبجو ايجابي على صعيد التعارف والصداقات.