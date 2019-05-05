النجاحات تسيطر عليك خلال هذا الشهر

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنياً:اسبوع جيد فعال مثمر حافل بالنجاحات لكن يجب ان تدرس خطواتك جيدا في بداية الاسبوع وان تاخذ في حسابك بعض الاعتبارات كي تتفادى بعض السقطات المهنية المؤذية التي تؤثر في مسيرتك والتي قد تعيدك الى نقطة الصفر ان التقلبات المزاجية التي تتحكم بك تدخلك في متاهات حاول ان لا تغير كثيرا في قراراتك لا سيما يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الثور الى جانب الشمس عطارد واورانوس فتشعر بالتعب كما تتحدث الاجواء الفلكية عن ضغوط ومسؤوليات كبيرة تؤثر على معنوياتك او حماستك تتحسن الاجواء تدريجيا وترتفع معنوياتك وتنطلق لاستعادة موقعك مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء فتخف الضغوط وتتحسن الامور فتعوض عن التأخير وترتاح وقد تجد مساعدة ودعما وحلولا لمشاكل سابقة تعيش اجواء احتفالية تفرح تتسلى وتمضي اوقاتا ممتعة مع الاصدقاء والاهل والاحبة كما يحمل لك يومي الاربعاء والخميس خبرا يحدد مسألة عالقة وتنجح في طرح موضوع حساس وتقدم عملا مهما يلفت الانظار والاعجاب تحت تاثير القمر من برج السرطان الصديق فتتخطى العوائق والمسائل الصعبة فتكون انطلاقة وثقة كبيرة. لكن سوف تشعر بثقل الضغوطات يوم الجمعة مع انتقال القمر الى الاسد المواجه لبرجك في مربع مع الشمس من الثور ويضعك امام التحديات والعراقل تعب مسؤوليات لذلك حاول ان تبتعد عن الظروف المشربكة فانت تفتقد الى الهدوء وقد لا يتجاوب معك الحظ فلا تعرض نفسك للمواجهات العقيمة ولا تجازف باستقرارك.

عاطفياً: سوف يبادلك الشريك الاهتمام والدعم وتحلو الحياة بجانبه وجانب الاولاد والاحبة فتتمتع باوقاتك السعيدة لتبقى العلاقة متوهجة وفيها الكثير من المشاعر الساحرة من انفراجات ومصالحات مع وجود الزهرة في الحمل الذي يجعلك تتمتع بالمعنويات العالية للعازب, تكون مطمئنا وسعيدا وتحلّق بجاذبية قصوى وتخطف الأنظار اجتماعياً وجماهيرياً قد تلتقي الحب أو تعيش لحظات لا تُنتسى.