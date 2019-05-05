أخبار ايجابية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنياً: اسبوع مهم يمتحنك ويقدم لك كل فرص النجاح والتوسع والانتشار الشمس الموجودة في برج الثور والقمر الجديد يومي السبت والاحد يدعمان خطواتك ما يجعلك الاكثر حظا بين الابراج حاول ان تختار الاهداف المهمة لتبني عليها المشاريع الناجحة تكون سيد الموقف فانت تملك القدرة على الجدال والحوار وطرح الافكار السباقة وسيكون بانتظارك تسوية نجاح انفراجات تفوق مهني تلمس تقدما في نوعية الفرص والحظوظ كما ترتفع المعنويات وتزداد الحيوية وتكبر الآمال تقوى الحظوظ وتنطلق في اعمال مميزة يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الصديق الذي يفتح امامك ابواب النجاح والمصالحة والتقارب والوصول الى تحقيق النجاحات والانجازات على مختلف المستويات فتحقق نجومية وتنجح في امتحاناتك وربما تقوم بعمليات مالية ناجحة عليك ان تعمل بكل قوة وحاول ان تنهي الاعمال الصعبة . قبل ان تتبدل الظروف وتصبح ضاغطة وقد تتذمر من خيبة امل ومن عدم قدرتك على الوصول الى نتائج واضحة ومرضية من الضروري ان تعمل بدبلوماسية ومرونة لتصحيح الامور مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من السرطان يومي الاربعاء والخميس فتكون تاثيراته ضاغطة جدا وتسبب لك طاقة جارفة تعب وازمات راع ظروفك المهنية والصحية خفف من حساسيتك وحاول ان تضبط انفعالاتك ولا تتردد بطلب المساعدة من صديق انها فترة متقلبة وصعبة فلكياً. لكن يعود الحظ ويطل من جديد مع وصول القمر يوم الجمعة الى الاسد فيكون تاثير المربع الفلكي جيد ومناسب تفرح تتسلى ومن الضروري ان تستفيد وتصحح الاخطاء الشخصية والمهنية.

عاطفياً: تميل الى المشاعر السلبية مما ينعكس سلبا على علاقتك بالشريك والاولاد والاهل والاصحاب حاول ان توازن في علاقاتك لان الظروف العاطفية والعائلية الضاغطة سوف ترافقك طليلة هذا الاسبوع مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الحمل ما يجعل المسائل البسيطة تتأزم لتخلق بينك وبين الحبيب شرخا كبيرا يسيء الى رابط الثقة بينكما للعازب من الضروري التخطيط بهدؤ وان تصبر قليلا حاول ان تكون اكثر لطافة ومرونة اذا اردت للعلاقة النجاح والاستمرارية.