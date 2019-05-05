أجواء إيجابية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنياً: انفراجات اجوبة سارة تقدم نجاح وسهولة في التعامل مع الامور الحظ داعم وبداية اسبوع جيد جميل الشمس عطارد والقمر الجديد في الثور يومي السبت الاحد الجو العام ممتاز لا يوجد اي سبب للتذمر لكن حاول ان تركز اكثر على اعمالك كي تمشي الامور بسهولة انه اسبوع مختلف سيضعك في الواجهة وفي الصفوف الامامية وذلك بسبب مهاراتك وقدراتك الفكرية والجسدية حاول ان تستفيد من نوعية الوقت الدسمة للوصول الى اهدافك لكن سوف تعيش يومي الاثنين والثلاثاء اوقاتا مرهقة وسيمتحن القدر امكانياتك تحت تاثير القمر من برج الجوزاء المعاكس لبرجك قد تلاحظ المعاكسات الكبيرة ولن ينفعك العناد ولا الجدال بل الهدوء والمرونة فلا تجازف كما عليك وضع خطة محكمة لكافة المهمات والمسؤوليات الدراسية والمهنية والاجتماعية يعود الحظ الى جانبك وتتبدل الظروف مع انتقال القمر الى برج السرطان يومي الاربعاء والخميس ليعطيك الطاقة ويجعلك منافس قوي جدا فتتخذ مشاريعك أشكالاً جديدة ان نوعية الوقت مناسبة للقيام بمشروع جديد أو الحصول على دور مميّز في العمل كما ان كوكب عطارد من برج الثور يقدم لك الدعم والتواصل الممتاز والتأييد والاجوبة الصحيحة على كافة الاصعدة تتصاعد شعبيتك وتتاح لك فرص مهمة للقيام باعمال عديدة فالمرحلة هذه واعدة بارتياح وانفراج وربح.لكن سوف تتذمر من يوم الجمعة مع وصول القمر الى الاسد ليشكل مربعا مع الشمس من الثور فتدخل في مرحلة راحة واستراحة لذلك تجنب اتخاذ القرارات الحاسمة.

عاطفياً: لا تزال الاجواء رومانسية وواعدة بالحب الكبير والعلاقة مع الشريك والاولاد الى المزيد من الاستقرار التفاهم باستطاعتك اظهار روح المحبة والتعاطف كي تمضي اوقاتا سعيدة ومشوقة تعيش علاقة عاطفية عائلية مستقرة صافية وعميقة وتتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلك الشخصي والعائلي.للعازب انت على وشك الوقوع في شباك الحب والارتباط الرسمي.