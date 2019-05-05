صور| شيماء سيف تحتفل بعيد زواجها الأول من كارتر :" أحن قلب في الدنيا"

احتفلت الفنانة شيماء سيف، بعيد زواجها الأول من المنتج محمد كارتر، بصورة رومانسية عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" جمعتها بزوجها، خلال عقد قرانهما في 5 مايو من العام الماضي.

وأرفقت شيماء تعليقًا على الصورة قائلةً: "سنة أولى جواز عقبال مليون سنة وانت كل دنيتى وحبيبي الي مستحملني وواقف جنبي وفي ضهري العمر كله يارب سوا وربنا يقدرني واسعدك يا اطيب وأجمل وأحن قلب في الدنيا بحبك".

لقيت الصورة استحسان المتابعين وحصلت الصورة في أقل من 30 دقيقة على 5 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، أبرزها: "اطيب وانضف قلب في الدنيا انا بجد بحبك جدًا بحسك شبهنا، وبتدي طايقه ايجابيه للناس بحبك يا شيمو".

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وعلق "كارتر" على الصورة، قائلًا: "كل سنة وانتي روحي حياتي اللي من غيرها ولا اتنفس ولا أعيش مستحملك ايه بس وكلام إيه أنا العالم كله بيحسدني انك عايشة معايا ربنا يديمك عليا نعمة يا أحلى وأحن زوجة في الوجود".

وكانت شيماء سيف احتفلت بعقد قرانها على المنتج محمد كارتر في مسجد الشرطة بحي الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، العام الماضي.

وشهد الحفل توافد عدد من نجوم الفن للمشاركة، من بينهم يحيى الفخراني، وماجد المصري، وشريف باهر، المخرج أحمد نور، وعمرو السعيد، ومنى ممدوح، وأشرف زكي، وروجينا، وغيرهم.

وتشارك شيماء سيف في رمضان 2019 في مسلسلي "الزوجة 18" مع حسن الرداد، و"بدل الحدوتة 3" مع دنيا سمير غانم.

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