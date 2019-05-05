بالفيديو| سيرين عبدالنور تثير الجدل مجددا حول علاقتها بتيم حسن: "فيه كيميا بيننا"

تشارك النجمة سيرين عبد النور في السباق الرمضاني بمسلسل "الهيبة – الحصاد" ويشاركها بطولته النجم تيم حسن، وخلال حديثها في إحدى البرامج التليفزيونية، عادت سيرين لتجدد الجدل المثار حول علاقتها بتيم حسن مرة أخرى.

قالت سيرين خلال لقائها في برنامج تليفزيوني لبناني إن تيم حسن هو الممثل الكامل في الوطن العربي من وجهة نظرها، "شكلا، موهبة، أخلاقا، التزاما، ثقافة"، موضحة أنه شخص "كتير مهضوم".

وروت تفاصل علاقتها به خلال العمل قائلة، "لما بنشتغل على المشهد، بيبعتلي لو قلتيها من غير سكوت بتوصل أكتر"، وهكذا شرحت طريةق مساعده لها والكيمياء الموجودة بينهما في الشغل.

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وبمجرد طرح البوستر الدعائي أثير الجدل حول علاقة الممثلين، وكان ردة فقل زوج سيرين بأنه علق لها على الصورة عبر "السوشيال ميديا"، قائلا، "ع الشاشة أنت وسيرين، قلبي عم بيرافقكُن، الله حَب الموهوبين، انشالله الله يوَفّقكُن".

فيما قال معلقون على الفيديو بأن سيرين يجب أن تراعي مشاعر زوجها، وألا تغازله إلا في حدود المسلسل.

بينما انتقد أحدهم تغزل "سيرين" في "تيم"، مطالبا أنها يجب أن تراعي مشاعر زوجها، قائلا: "شو وضع وفاء مرتو لتيم، وشو وضع زوج سيرين ليش العالم صايره هيك بدون خجل وغيره".

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