فنانات يمتلكن "باسورد" حسابات أزواجهن: "الثقة حلوة مفيش كلام"

عادة ما يمثل "الباسورد" لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي خط أحمر لدى الكثير من الأزواج، فامتلاكه من أحد الأطراف يمثل الوقوع تحت دائرة المراقبة، لكن هناك فنانات استطعن امتلاك الأرقام السرية لحسابات أزواجهن.

"هن" ترصد نماذجا لبعض الفنانات اللوائي يمتلكن "الباسورد" الخاص بهواتف وحسابات أزواجهن.

أصالة: بفتش في موبايله قدامه

كشفت الفنانة السورية أصالة، عن علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان، حيث وصفته بأنه يمتاز بكل الصفات التي تحتاجها، فهو دائمًا ما يهتم بالتفاصيل وما تريده.

وأوضحت ذلك خلال حوارها مع الإعلامية عائشة عثمان، في برنامج "عائشة شو" الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، لتتطرق الفنانة السورية إلى أنها تمتلك الباسورد الخاص بهاتفه.

وتابعت الفنانة السورية بأنها لا تقلب في هاتف زوجها من ورائه: "بدخل عليه بقمة الرقة وأخد الموبايل أقلب فيه ومعاها بوسة كمان".

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هنا الزاهد: معايا باسورد الإنستجرام ونفسي في الفيس بوك كمان

وفي شهر مارس الماضي، حل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد ضيوف على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC"، تحدثا فيها عن علاقتهما معا.

وكشف الفنان أحمد فهمي خلال الحلقة بأن "هنا" أمسكت بهاتفه لإنشاء حساب له على الإنستجرام"، ليتابع: "كنت فرحان ساعتها عشان كنت حاسس أننا بنظبط.. وفي نفس الوقت معها الباسورد لو عملت أي حاجة هتعرفها".

لتمازحهما الإعلامية إسعاد يونس، قائلة: "معاكي الباسورد بتاعه لغاية دلوقتي"، فترد عليها الفنانة هنا الزاهد: "هو معايا لغاية دلوقتي الموبايل والإنستجرام..ونفسي في الفيس بوك".

رامي رضوان: دنيا معها باسورد موبايلي.. بس عندنا ثقة في بعض

لم يكن الثنائي الإعلامي رامي رضوان، والفنانة دنيا سمير غانم، بعيدان عن هذا المشهد. ففي برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، كشف الإعلامي رامي رضوان بأن جميع الباسورد الخاصة بحساباته مع زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، كما أنه يمتلك أيضا حسابات زوجته.

وتابع الإعلامي الشاب بأنه يمتلك الثقة المتبادلة مع زوجته "دنيا": "باسورد موبايلي مع مراتي، وهي كمان باسورد موبايلها معايا، ورغم كده عمري ما قلبت في موبايلها، ولا بصيت على حساباتها لأن في ثقة متبادلة بينا، ومش محتاجين نعمل ده".

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