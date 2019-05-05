الامارات | «قلبي اطمأن».. أين يحطّ الإماراتي «غيث» في رمضان؟

شكرا لقرائتكم خبر عن «قلبي اطمأن».. أين يحطّ الإماراتي «غيث» في رمضان؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاود برنامج «قلبي اطمأن» في موسم جديد هذا العام على قناة أبوظبي على مائدة الإفطار، وحظي البرنامج الخيري للشاب الإماراتي «غيث» العام الماضي بتفاعل كبير من المشاهدين والمتابعين، وحظي برواج على قنوات التواصل الاجتماعي، إذ يتيح «قلبي اطمأن» فرصة عيش تجربة اجتماعية مع «غيث» الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أناس ضاقت بهم الأرض، ليغير حياتهم نحو الأفضل.

ويهدف العمل إلى الإسهام في مساعدة بعض الأفراد، إذ تتنوع أشكال وألوان المساعدة بين المادية والعينية والمالية، بما يسهم في حل مشكلة الشخص وتمكينه وإدخال السعادة إلى قلبه.