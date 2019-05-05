مهرجان "الميت غالا" 2019 يرفع شعار "غير طبيعي والمبالغ فيه"

لا يدور السؤال لمهرجان الميت غالا 2019 والذي سيتوجه إليه المشاهير مساء يوم الأثنين، في معهد الأزياء في نيويورك، حول من سيذهب أو من سيصمم الملابس، وبفضل موضوع هذا العام " كامب: نوتس أون فاشون" وهو حب ما هو غير طبيعي إذ ما هو مصطنع ومبالغ فيه لدرجة اختفاء الأصالة والقضاء عليها، سيتعلق الأمر بكيفية عمل المفهوم الفكري صعب التفسير في سياق أزياء المشاهير.

ويصادف الحفل افتتاح معهد الأزياء في نيويورك، كما أن هذا الحدث أصبح حدث الأناقة لهذا العام، ويستضيفه محررة مجلة فوغ الأميركية، آنا وينتور، وتنبين أن فكرة هذا العام مأخوذة من مقال الكاتبة سوزان سونتاغ، ويبدو أنه خيارا منطقيا، حيث قالت غين تينان، في محاضرة في مجال الأزياء في سنترال سانت مارتينز:" الأزياء بطبعتها معسكر وكذلك الميت غالا."

سيظهر الميت غالا الثقافة الشعبية، ومن المتوقع أن يظهر المخرج جون ووترز بجانب أيقونة المهرجان المغنية ليدي غاغا، وهي أحد المشاركين في الاستضافة هذا العام، ولكن كيف سيترجم الحضور هذا المفهوم إلى ملابس.

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ومن جانبه، قال الدكتور ديفيد راسيل، مؤلف وأستاذ مشارك في اللغة الإنجليزية في كوربوس كريستي، أكسفورد:" تعريف هذا المفهوم سيكون بمثابة قتله، لأنه لا يستهدف الاتجاه السائد؛ لذا فهو معرض لخطر فقدان هذه النقطة. كان موضوع الأجرام السماوية في العام الماضي يركز على الطقوس الدينية المستوحاة من الكاثوليكية، وكان ينظر إليه على أنه علقة عامة رائعة من الكنيسة ولكن أيضا كان مصدرا للجدل، كما أن هذا العام سيكون كذلك ولكن لأسباب مختلفة."

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وتوافق تينان على أن مفهوم هذا العام يتلائم بغرابة وإثارة مع الميت غالا 2019، لأنه يعكس الجدية الفاشلة للهياكل، ولكن أحد الانتقادات التي ستوجه له هو عدم وجود مساحة كافية على السجادة الحمراء لاستكشاف ذلك.

ويعتقد أندرو بولتون، أمين متحف ويندي يو المسؤول عن معهد متروبوليتان للفنون، والذي يساعد في اختيار الموضوع، أن الأمر لا يتعلق بتحديد الكلمة بينما بفتح حوار، حيث يقول:" نريد أن نحاول شرح ذلك، ثم ندعو الناس إلى اتخاذ قرارهم"، حيث تتطرق مقالة سونتاغ إلى الموضة الفعلية، والتي كتبت:" الخروج عن المألوف يعني تجول امرأة في ثوب مصنوع من 3 ملايين ريشة."، بينما يقول بولتون:" راودتني هذه الفكرة منذ عام 2017، ولكنه استقر عليها بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية هذا العام، حيث إن المجتمع مستقطب، لذا هناك حاجة للخروج عن المألوف.

ومن المتوقع ظهور ملابس من تصميم ماري كوانت، وشياباريلي، وجان بول غوتييه، كما أن الجزء المهم من المفهوم هو تحدي الاتفاقيات الاسمية الجنسية وزيادة رموز النوع الاجتماعي، وهو ما سيدرج تحت الدفع بملجأ إلى التيار المهمش.

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