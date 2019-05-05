التفاؤل يسيطر عليك خلال هذا الشهر

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنيا:ً حاول ان تنظم اوقاتك وان تحدد واجباتك المهنية كي لا يتراكم العمل امامك تجنب التاجيل والتأخير في تنفيذ المشاريع خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر الجديد في النقطة الاعلى بالنسبة لبرجك ما يعني انه عليك الانتباه من التقصير واهمال الامتحانات الدراسية والمهنية كل ما هو مطلوب منك ان تكون جاهزا وان تبتعد عن التحديات المتواصلة والمشاحنات او الازمات القانونية ابق عاقلا وواعيا فالاجواء هشة وضعيفة فارغة من الحظ فلا تضع نفسك في ظروف صعبة ولا تغرق نفسك بالهموم وحاول ان تعالج الامور بموضوعية انتظر وتريث الى ان تاخذ الضوء الاخضر للانطلاق بقوة ودعم ونجاح بحيث تتسهل الامور العالقة مع وصول القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء فيتبدل الامر الواقع المهني والمالي لصالحك وترى الامور على حقيقتها وتضع حدودا للامور والاشخاص المزعجين تعود الضغوط والمتاعب يومي الاربعاء والخميس مع انتقال القمر الى السرطان المواجه لبرجك يومي الاربعاء والخميس فتدخل في مرحلة هدوء انها ايام للراحة وللتمهيد وللتخلص من رواسب قديمة حاذر من نزاع حول مصالح حساسة من الانفصال والاعطال ولا تفقد موضوعيتك وابتعد عن الخلافات والمشاعر السلبية فترة مخيبة وفارغة تماما من الحظوظ.لكن سوف تتبدل الظروف لصالحك مئة بالمئة مع وصول القمر الى برجك يوم الجمعة الذي سيشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور ويعطيك الضؤ الاخضر والاشارة الآمنة كي تتحرك وتلعب الاوراق الرابحة نهاية اسبوع ممتاز يوصلك الى القمة.

عاطفياً:حان الوقت كي تتكلم مع الشريك بشفافية حتى تستعيد العلاقة تألقها ورونقها من جديد مع وجود الزهرة في الحمل الصديق الذي يجعلك تميل الى التواصل والحوار الدافئ والحنون مع الشريك والاولاد والاهل وقد تنجح في لفت الانظار تتحمس للقاء الناس والتعارف وتحظى بفرصة لاعادة تقييم الامور للعازب, باستطاعتك التمتع بلقاءات رومانسية عذبة تتخذ خلالها قرارا حازما بالارتباط الرسمي.