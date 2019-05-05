أخبار ايجابية في انتظارك خلال الشهر

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنياً: اسبوع فعال سريع الايقاع يحمل لك التقدم في القرارات المهمة من الاسابيع المهمة جدا فقط انتبه الى يومي السبت والاحد مع وجود الشمس عطارد والقمر الجديد في مواجهة برجك من الثور انتبه من التسرع في القرارات ولا تتعامل بخفة مع الشركاء لانك قد تخسر بعض الصفقات ولا تتورط في اشكالات انت بغنى عنها في بداية هذا الاسبوع الذي يمتحن قدراتك اعصابك كما ان الدبلوماسية هي اساس النجاح والتي تؤدي الى علاقات ناجحة في مجالك كن صبورا ومثابرا فانت تفتقد الى الحيوية والنشاط والى الحكمة في معالجة الامور والاحداث الضاغطة ومن الضروري التحضير جيدا لعملك بشكل يومي سوف تتبدل الاجواء الضاغطة مع انتقال القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء بحيث يقدم لك الحظ فرصة لا تفوت فتكون ايام مناسبة لاستعادة شعبيتك وتعزيز الصداقات والتحالفات كذلك سيكون بانتظارك يومي الاربعاء والخميس اياما مشجعة مع وجود القمر في برج السرطان في البيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح فتقوى المعنويات وتتطور امورك نحو الافضل وتحصل على نتائج امتحانات جيدة وعلامات مدرسية مهمة كذلك سوف تخوض تجارب كبيرة بنجاح وتميز مع نقلة نوعية ما يجعلك قادرا على مناقشة الاعمال بكل مرونة وموضوعية تتجاوب مع الاخرين وتعيد المياه الى مجاريها وتتوضح المسائل العالقة من سفر ولقاءات بحيث تكون افكارك مقنعة وقوية فانت تمتلك سرعة خاطر مهمة كما ان جهودك الجبارة التي ستبذلها ستعود عليك بالخير يوم الجمعة مع وصول القمر الى برج الاسد الذي سيشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور.

عاطفياً: استغل جاذبيتك نحو الشريك وسترى بانه سيزداد تعلقا بك وانصياعا لأوامرك تحت تاثير كوكب الحب من برج الحمل فتحسم امورك العاطفية وقد تكون على موعد مع لقاءات واحداث عائلية مفرحة مع الاهل والاولاد للعازب, من برج الجوزاء سوف تتعزز العلاقة مع الجنس الاخر وقد يلفت انتباهك شخص غريب من غير مدينتك للمتزوج من الجوزاء قد يحلو لك القيام برحلة مع الحبيب او السفر لخوض تجارب حياتية جديدة.