التفاؤل يسيطر عليك خلال هذا الشهر

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنياً:اسبوع مهم ومثمر ىيجعلك تنتهي من مرحلة صعبة لتنطلق وتحلق عاليا مع وجود الشمس عطارد والقمر الجديد في برج الثور الصديق يومي السبت والاحد يسمح لك بالانفتاح والنظر الى تطلعات جديدة ومختلفة من انفراجات واحتفالات فرص كبيرة نجاح وحظوظ على كافة المستويات وبتأثيرات داعمة وتحسن كبير في الاوضاع والاحوال كافة ما يجعل خطواتك واثقة ثابتة واكيدة وقرارتك حاسمة تعطيك الربح والدعم والنجاح في المفاوضات التجارية الجو مشجع على المحاولة لكن سوف تدخل حالة ضاغطة ومتطلبة وضعيفة جدا جدا فترة مخيبة للامال تردد وزعل وعتب فكن حذر مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء المواجه لبرجك فتكون ايام فاشلة راكدة باهتة لذلك لا تطلب المستحيل ان نوعية الوقت ضعيفة اكتفي بالعمل الروتيني وحاذر انقلاب المواقف تمالك اعصابك وراع ظروفك الصحية والشخصية حاول ان تمارس اقصى الليونة والمرونة لكن سوف تتحسن الاوضاع مع انتقال القمر الى برجك يومي الاربعاء والخميس فتعوض عن فشل او تراجع مهني او دراسي او صحي انها ايام تعطيك القدرة والطاقة الهائلة حتى تنتصر وتتقدم لذلك توقع تطورات ايجابية ايضا على الصعيد المالي يوم والجمعة تحت تاثير القمر في برج الاسد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور الذي يخدم مصالحك فتعيش أجواء خاصة مليئة بالمتعة والتسلية والتغييرات والمفاجآت كما يسهل عليك متابعة مشروع او الانطلاق بتنفيذه.

عاطفياً: قد يضطر الشريك الى تحديد العلاقة معك بعد ان اصبح فيها الكثير من الغموض تحت التاثيرات العاطفية المعاكسة من كوكب الزهرة في الحمل الذي يسبب الكثير من الالتباسات والخلافات التي قد تؤدي الى الجفاء وربما القطيعة للعازب, قد تشعر بعدم الرضى دون ان تحدد الاسباب وتعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات من الضروري عدم فتح الملفات الساخنة وحاول ان تظهر افضل ما لديك من نوايا ومشاعر.