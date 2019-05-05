أجواء إيجابية في انتظارك خلال الشهر

كيف رح تنعكس التاثيرات الفلكية لتنقلات الكواكب والقمر وكيف رح يكون الاسبوع الاول من الشهر الخامس وشو حامل معه من اخبار ايجابية منتابع

مهنياً: تعيش حركة فعالة ونضج كبير وانفراجات مع وصول كوكب عطارد الى برجك لينضم الى الشمس واورانوس ما يعني انك سوف تحسم الامور العالقة من نتائج امتحانات مرضية سيكون هذا الاسبوع الافضل والاهم في مسيرتك المهنية والاجتماعية اسبوع يعلن عن بداية مرحلة تقدمية ونتائج وأمل ويمهد ويحضر للوصول الى اجمل النتائج من حيث الاستثمار والتجارة الناجحة والنتائج الجامعية الباهرة كما ستزداد مواردك المالية تحت تاثير القمر الجديد من برجك يومي السبت والاحد وتناقش بعض المسائل بحكمة ووعي تتحسن اوضاعك المهنية والاجتماعية والمالية فتعيش مرحلة واعدة جدا بالتالق والحظوظ والفرص المهمة وتكون انطلاقة ايجابية للاشهر المقبلة يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر يومي الاثنين والثلاثاء الى برج الجوزاء بيت المال بالنسبة اليك وستكون تاثيراته فعالة جدا على صعيد المعاملات الاشتشفائية والمصرفية بحيث تقوى الطموحات والاستثمارات وتشعر بسهولة الاتصالات والتلاقي وتشعر بحماسة كبيرة ورغبة في خوض تجارب جديدة تتجدد خلالها آمالك وحظوظك فتتشجع على اتخاذ القرار المناسب ايام واعدة واضحة وملموسة فانت تتمتع بسرعة خاطر وافكار ذكية ومترابطة كذلك سوف تتاح لك الفرصة لاثبات حسن قيادتك يومي الاربعاء والخميس تحت تاثير القمر من برج السرطان الصديق لذلك تشجع في طرح المواضيع المهمة والعالقة استغل مواهبك وتحرك انها ايام واعد جدا في هذه المرحلة الفلكية المصيرية لكن عليك تقبل النصيحة خصوصا من الاهل يوم الجمعة مع انتقال القمر الى الاسد الذي يشكل مربعا فلكيا مواجها لبرجك فتكون فترة متقلبة وضعيفة مع احتمال ضغوط شخصية ومشاكل لذلك حاول ان تبتعد عن التحديات والاستفزازات ولا تنجر الى اشكالات مع المحيطين مهما كانت الاسباب.

عاطفياً:تجنب الافكار المشبوهة مع الشريك خاصة اذا لم يكن لديك حجة تدعمها فانت تفتقد الى الدبلوماسية تحت تاثير الزهرة التي تواجه برجك من

بحيث تكون العواطف متقلبة وغير مستقرة بسبب ضغوط خارجية كالعمل او مسائل عائلية يتوجب عليك التنسيق جيدا بين الواجبات وتحديد الاولويات. للعازب, لا تسكت على مضض ولكن لا تنفعل امام الحبيب بل صارحه بكل ما يدور في بالك من هواجس وقلق وابتعد عن التجاذبات والتوترات.