تعيش أسبوعًا مثمرًا ملئ بالنجاحات

مهنياً:تعيش اسبوعا مثمرا مع وجود القمر الجديد الى جانب الشمس واورانوس في برج الثور اي بالربع الاول من الدائرة الفلكية ما يعني ان اهتماماتك ستكون مهنية مالية فواتير معاملات اقساط امتحانات مدرسية اجتهاد وتقدم لتأسيس مستقبل افضل يومي السبت والاحد فتكون انطلاقة واعدة وتكون الاتصالات واللقاءات والزيارات مهمة جدا تناسبك نوعية عملك وتخدم مصالحك وتجلب لك النجاح والفرص الثمينة كذلك ومع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء فتكون فترة غنية ومناسبة للتواصل مع الاخرين ولتوضيح الامور تحمل في طياتها حجوزات للسفر ورومانسية وترويجا ناجحا لعملك انها ايام استثنائية مميزة مناسبة لتكرار المحاولات هناك ظروف قوية تعزز موقعك وتسمح لك بالتقدم تستعيد نشاطك وحماسك فتنجح وتتفوق لكن انتبه من يومي الاربعاء والخميس من تاثيرات القمر من برج السرطان اي من البيت الرابع المواجه لبرجك فتكون نوعية الوقت ضاغطة ومتطلبة تسبب جدالات تحديات وسوء تفاهم كما يحمل معه امتحانا مستحقات مالية ومهنية تجنب الفشل او الخسارة وحاول التوصل الى حل مرض ولا تكن عنيدا بل تنازل قليلا كي تصل الى حل او تسوية.تختم الاسبوع يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج الاسد الصديق الذي يشكل مربعا مع الشمس من برج الثور يحمل معه اجواء مناسبة رائعة وتكون على موعد مع تصحيح الامور انه يوم ممتاز يجعلك تتمتع بنجومية و بحظوظ دسمة ويؤمن لك راحة البال والفرص الممتازة التي تفتح امامك اكثر من مسار او فرصة او طموح مهني كبير.

عاطفياً: يحتل الحب مرحلة عالية في حياتك مع وجود كوكب الزهرة في برجك تصبح العلاقات متينة ما يجعلك تفرح لتجاوب الحبيب معك فتشعر بالراحة والهناء ولا بد أن ينعكس الوضع النفسي هذا على مجرى العلاقة وقد يجد العازب الحب في المناسبات الترفيهية والنشاطات الاجتماعية وقد يطرق باب قلبك حب جديد يجب ان تكون مستعدا له.