للحامل: 10 نصائح ضرورية عند الفطار والسحور.. واحذري هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

للمرأة الحامل ظروف خاصة وتعليمات محددة من طبيبها خصوصًا في شهر رمضان، ويجب أن تعتني بجنينها، لذا نقدم لكِ أهم النصائح وطرق العناية الغذائية التي تؤثر على الجنين أثناء الصيام في رمضان.

وتقول الدكتورة نهلة سعد استشاري التغذية العلاجية لـ"الخليج 365"، إن الصيام لمعظم الحالات يكون شاقًا على الجنين بينما لا تشعر المرأة به، لذلك لا بد أن يصرح لها الطبيب الخاص بالصيام، ولتحصلي على فطار رمضاني متوازن ومناسب للحمل اتبعي الآتي:

1- المتابعة مع الطبيب، لمعرفة مدى قابلية حالة الحمل واستقرار الجنين للصيام، خصوصًا إن كانت عدد الساعات طويلة.

2- تجنب الأغذية المحفوظة والمعلبة لاحتوائها على المواد الحافظة.

3- شرب كميات كافية من السوائل، خاصة الماء بين السحور والإفطار والابتعاد عن العصائر التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

4- تخصيص عدد ساعات الصيام للنوم.

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5- تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة مياه كبيرة، والألياف الغذائية المفيدة مثل البطيخ أو الأناناس كل ساعتين.

6- الابتعاد عن الأكلات الدسمة التي قد تؤثر عليكِ بشكل سلبي وعلى الجنين أيضًا.

7- تجنبي الأكلات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكريات، مثل القطائف والكنافة بالشكولاتة أو العصائر.

8- تتناول الحليب في بداية الإفطار، ثم تتناول الطعام بعد نصف ساعة من شرب الحليب، ومن أهم الأطعمة التي يجب أن تلتزم بها هي السلطة الخضراء، لأنها غنية بالألياف والفيتامينات، مثل الجزر والخس البامية والقلقاس والسبانخ والبطاطا.

9- تعتمد في وجبة الإفطار على العامل البروتيني لصحة الجنين في الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء.

10- أما الروتين المفترض في وجبة السحور، الاهتمام بمنتجات الألبان مثل "الحليب، الزبادي، الجبن القريش" للكالسيوم لبناء العظام للجنين، وخاصّة الأطعمة التي تزوّد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، كالأطعمة الكربوهيدراتيّة مثل الفواكه الطازجة.