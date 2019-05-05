لماذا يفضل تناول كوب من الماء قبل القهوة؟ .. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان يفضل كثير من الناس تناول فنجان من القهوة في الصباح، أو في أوقات أخرى من اليوم، لفوائدها العديدة للجسم واحتوائها على مضادات الأكسدة، لكن هناك عدد من النصائح يوصي بها خبراء التغذية باتباعها للحصول على "قهوة صحية"، بحسب موقع health. للمزيد اضغط هنا

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