نصائح يجب إتباعها لصيام صحي لأطفالك

على الرغم من أن الصيام واجب على كل مسلم بالغ، إلا أن الكثير من الأسر المسلمة تجعل أطفالهم يصومون حتى يعتادون على الصيام، ولا يتقاعسوا عن تلك الفريضة.

وتقدم الدكتورة أمال زيادة أخصائي التغذية، لـ "هن" بعض النصائح التي تساعد الأطفال على الصيام في نهار رمضان الحار لأول مرة، وهي كالتالي:

- على الأم ألا تجبر طفلها على الصيام، ولا تشعرة أنه مجبر على ذلك، حتى لا يكرهه، أو يتناول الطعام في الخفاء.

على الأم ألا تجبر الطفل على الصيام نهار رمضان كله، ولكن عليها التدرج في تعليمه الصيام يبدأ بالصيام حتى الظهر ومن ثم العصر ومن ثم المغرب، وذلك بتقسيم الشهر إلى 3 أجازء كل 10 أيام مرحلة.

بما أن وجبة الفطار هي الوجبة الأساسية، فيجب ان تكون مليئة بالفوائد، وأن تحتوي على طبق السلطة المكون من 5 ألوان، ثم طبق الشوربة، والطبق الأساسي الذي يحتوي على خضروات وقطعة من اللحم سواء سمك أو لحم أو دجاج، مع القليل من الأرز أو المكرونة.

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عند الانتهاء من الصيام، يفضل أول ما يدخل في فم الطفل هو كوب التمر بالحليب كامل الدسم، يعوض جسمه عن الفقد خلال فترة الصيام.

الابتعاد عن تناول الحلويات المليئة بالسكر واستبدالها، بالحلوى المفيدة مثل المهلبية، أو الكسترد، أو قمر الدين، مع شرط التقليل من السكر عند إعدادها.

في حالة تناول الحلويات الرمضانية كالكنافة أو القطايف يفضل تناولها مره واحدة في الأسبوع، مع وجود المكسرات بها لتعم الفائده، مثل الكاجو واللوز والفستق.

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